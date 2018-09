Auto ribaltata lungo il tratto della A50 Sud tra Buccinasco e Assago, in direzione Assago.

Auto ribaltata, code in Tangenziale

Mattinata nera per gli automobilisti dell’hinterland milanese. Si registrano lunghe code sulla Tangenziale Ovest in prossimità dell’innesto con l’A7 in direzione Assago nel tratto Corsico/Gaggiano. Motivo, un’auto ribaltata in un incidente avvenuto poco prima delle 10. A bordo dell’auto l’unica ferita, una 30enne, soccorsa da un’ambulanza e un’automedica. Sul posto anche la Polizia e i vigili del fuoco.

