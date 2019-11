Auto ribaltata in via Zaroli a Legnano, sul posto vigili del fuoco, ambulanza e Polizia locale.

Auto ribaltata, paura a Legnano

Mancavano pochi minuti alle 21 di ieri sera, sabato 2 novembre 2019. Tutto è successo in pochi istanti. Il conducente che perde il controllo della sua vettura, che finisce ribaltata su di un lato. E’ quanto successo in via Zaroli. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio della Polizia locale che sta ricostruendo con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il conducente, un uomo di 56 anni, sembrava gravissimo: sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica dell’ospedale sono arrivate in codice rosso. Dopo le prime cure, l’uomo stava meglio: è stato portato in codice verde alla Mater Domini di Castellanza.

