Nei scorsi giorni, una pattuglia della Polizia locale di Castano Primo, impegnata in un servizio di controllo del territorio in orario notturno ha rinvenuto sulla via Oleggio, al confine tra i Comuni di Castano Primo e Lonate Pozzolo, un veicolo rubato.

Auto rubata durante una rocambolesca fuga: ritrovata

La Polizia di Castano Primo ha ritrovato un veicolo rubato in via Oleggio, tra Castano Primo e Lonate Pozzolo. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti, è emerso che il mezzo era stato rubato la notte precedente da un abile ladro, che introdottosi in un’abitazione in un comune della provincia di Varese, era stato colto in flagranza dal proprietario di casa il quale si era svegliato udendo rumori provenienti dalla zona giorno dell’immobile.Il malvivente, a volto coperto, vistosi braccato, si è lanciato dalla finestra, non prima però di aver sottratto le chiavi dell’auto parcheggiata al di sotto e si è dato alla fuga con il mezzo rubato. Rocambolesca la fuga del ladro: l’auto ha perso una ruota spezzando letteralmente il cerchio in lega anteriore e scoppiando lo pneumatico posteriore. Gli agenti di Castano Primo, un sovrintendente ed un istruttore del Comando di piazza Mazzini, oltre al veicolo, hanno recuperato anche documenti d’identità, carte di credito e valori, oggetto dell’atto predatorio.

Foto di Stefano Jemma