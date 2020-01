Auto rubata finisce contro guard rail a Rescaldina.

Questa notte, poco prima delle 2, un’auto è finita fuori strada in via Togliatti a Rescaldina, di fronte all’Auchan. La vettura è finta contro guard rail per poi essere abbandonata là. La Lancia Ypsilon risultata essere stata rubata dieci giorni fa e probabilmente utilizzata nei boschetti dello spaccio, dato che era sporca di fango e foglie. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Legnano e Cerro Maggiore, il 118 e APS di Legnano. L’auto è stata messa in sicurezza in attesa dell’arrivo del carro attrezzi che l’ha portata via.