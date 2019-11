Auto senza assicurazione inseguita e fermata dai vigili. La Polizia locale di Corbetta ha individuato. attraverso l’ausilio dei varchi elettronici, una vettura irregolare.

Auto senza assicurazione inseguita e fermata dai vigili

L’auto non si è fermata e la pattuglia l’ha inseguita, bloccandola nel territorio magentino. Durante il fermo e dai successivi accertamenti degli agenti, è emerso che non solo l’auto era sprovvista di assicurazione (obbligatoria) , ma l’autista, italiano, aveva la patente scaduta. Immediato il sequestro del mezzo, sanzionato l’irresponsabile automobilista.

Il commento del sindaco

Si concretizza, con questa operazione, l’utilizzo dei varchi come strumento di prevenzione e sicurezza stradale: “Ringrazio e mi complimento con gli agenti della Polizia locale di Corbetta per il lavoro straordinario che portano avanti ogni giorno sulle nostre strade, contrastando il fenomeno della circolazione senza assicurazione, che costituisce un pericolo per sé e per gli altri”, commenta il primo cittadino, Marco Ballarini.