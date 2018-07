Auto si ribalta nel bosco sul confine tra Tradate e Appiano Gentile.

Auto si ribalta, una persona intrappolata

L’automedica, due ambulanze e l’elicottero in arrivo da Como. Imponente dispiegamento di mezzi di soccorso domenica sera 15 luglio in via Resistenza sul confine tra Tradate e Appiano Gentile. Poco prima delle 21 infatti un’automobile che procedeva in direzione Tradate si è ribaltata ed è finita fuori strada andando a terminare la sua corsa nel bosco adiacente alla carreggiata. Al momento in cui scriviamo la dinamica non è ancora stata del tutto chiarita. Pare che il conducente abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell’auto e finendo nella scarpata, ribaltandosi. Il personale del 118, giunto sul posto in codice rosso, ha prestato soccorso a tre persone, calandosi dall’elicottero. Fortunatamente nessuna di loro sarebbe in condizioni critiche. Il conducente è rimasto intrappolato nel mezzo.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le piante per estrarlo dalle lamiere: poco prima delle 22 sono riusciti nel loro intento. L’automobilista è cosciente e stando ai primi accertamenti avrebbe una frattura a un braccio e forse anche al bacino. Saranno i medici dell’ospedale di Legnano, dove il paziente è stato trasportato in elicottero, ad approfondire i controlli. I due passeggeri sono stati invece condotti in ambulanza al Sant’Anna di Como. A effettuare i rilievi di rito sono i carabinieri della Compagnia di Saronno.

