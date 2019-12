Auto si ribalta: coinvolto un 20enne e una donna di 69 anni.

Qualche minuto prima delle 10 un’auto che percorreva via Borri a Castellanza si è ribaltata in modo rocambolesco. Sono rimaste coinvolte due persone: un ragazzo di 20 anni e una donna di 69. Fortunatamente entrambi sono usciti illesi dall’incidente. La dinamica del sinistro non è ancora chiara ed è al vaglio delle Forze dell’ordine. Sul posto la Croce Azzurra di Busto Arsizio. I soccorritori dopo i primi accertamenti sul posto hanno deciso che non era necessario il trasporto in ospedale.