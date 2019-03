Auto si ribalta in un campo nella strada tra Inveruno e Furato intorno alle 9.30 di oggi, venerdì 29 marzo 2019.

Auto si ribalta: i soccorsi

Erano circa le 9.30 di oggi, venerdì 20 marzo 2019, quando una macchina, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata, finendo nel campo che costeggia via Palestro, la strada che collega Casorezzo, Furato e Inveruno. Sul posto, in codice giallo, sono giunti un’ambulanza e l’elisoccorso. Arrivati immediatamente anche due automezzi dei Vigili de fuoco e la Polizia locale di Inveruno per i rilievi tecnici.

Uomo liberato dai pompieri

Il 63enne alla guida dell’autovettura è rimasto incastrato al suo interno. Sono stati gli stessi Vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo, permettendo così ai soccorsi di elitrasportarlo, sempre in codice giallo, all’ospedale San Gerardo di Monza.

