Auto si ribalta sulla piazza della chiesa a Canegrate.

Auto si ribalta, due feriti

A bordo della Yaris c’era un ragazzo, nella Fiat Panda che si è ribaltata una donna. Le due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate poco prima delle 21.30 di mercoledì 27 febbraio 2019. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Cottolengo e Piazza Gajo, davanti all’asilo delle suore e dietro il municipio. La Panda è finita ribaltata sul piazzale della chiesa.

LE FOTO:

I soccorsi

Le condizioni di salute dei due automobilisti sembravano gravissime. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza, l’automedica, i Vigili del fuoco di Legnano e i carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna i due feriti avevano riportato solo qualche contusione e un grande spavento. Lui, 22 anni, lei 40. Entrambi sono stati portati in codice verde al pronto soccorso.

