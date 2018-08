Auto su un’abitazione travolge pedone e finisce nella scarpata.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto: l’auto è finita in una scarpata e poi su un’abitazione. Travolgendo una donna, Annalisa Sonzogni, 46 anni, cresciuta a San Vittore Olona, trasferitasi a Legnano dopo il matrimonio e mamma di due bambini. Secondo quanto si è appreso, la conducente di un’auto stava effettuando una manovra in via Berti, in corrispondenza di una curva. Si tratta di una strada particolarmente stretta, poco distante da Palazzo Besta. Mentre procedeva in retromarcia ha investito la donna, che si trovava a piedi schiacciandola contro il guardrail, mentre una terza persona è riuscita a scansarsi all’ultimo momento ed è stata solo sfiorata dalla vettura.

Sia l’auto che il pedone sono finiti fuori strada, in una piccola scarpata che si trova sul ciglio di via Berti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e poi recuperare il veicolo. Sul posto la centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza ha chiesto anche l’intervento dell’elicottero, oltre che dell’ambulanza. La legnanese è stata ricoverata all’ospedale di Sondalo in prognosi riservata poi la drammatica notizia.

