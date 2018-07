Ciclisti investiti da un’auto.

Tragedia sfiorata all’incrocio

Lo scontro è stato violentissimo, con i due ciclisti che sono stati sbalzati per diversi metri prima di finire a terra. Momenti di paura questo pomeriggio all’incrocio tra le vie Correggio e Leone XIII. Erano circa le 14.45 quando si è verificato l’incidente: un’auto ha investito due ciclisti, un 23enne e una ragazza della stessa età.

I soccorsi

Vista la scena, è stato subito lanciato l’allarme. Le condizioni dei giovani sembravano gravissime. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e quella del Cvps Arluno insieme all’automedica e ai carabinieri. I due sono stati portati in ospedale in codice giallo.

