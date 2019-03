Auto travolge le transenne del Fellini: e se ne va

Auto travolge le transenne del Fellini, non c’è tregua per la via Roma

Martedì 12 marzo. Un’auto, molto probabilmente sopraggiunta a forte velocità, travolge le transenne poste a delimitare il perimetro esterno del famoso locale ‘Fellini’ di Pogliano Milanese. Ore 12,39. Non si placano i disagi per la via Roma.

Continuano le difficoltà. Resta alto il quoziente di criticità: argomento viabilità. Si riaccendono i malumori dei cittadini che ad oggi ancora non hanno visto interventi in tal senso. Ed è nella direzione della salvaguardia e della tutela di cose e persone, che deve prevalere sugli interessi personali, che si rivolge il richiamo dei residenti nei confronti degli organi preposti. Un aiuto concreto affinché tali ed altri episodi non si ripetano. Ridimensionare la problematicità fino a districare il nodo sulla questione sicurezza. Ridurre gli incidenti migliorare il contesto di vivibilità di una strada che, seppur nascosta rispetto al centro, non è per questo meno importante.

