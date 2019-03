Auto vandalizzate nella notte a Gorla Minore: è quanto è successo intrno alle 2 di notte di sabato 9 marzo 2019.

Auto vandalizzate a colpi di mazza

I vandali, approfittando della notte, avrebbero preso a colpi di mazza le auto parcheggiate in via Colombo. Propio qui il proprietario di una Smart, come ha scritto lui stesso sui social, si è ritrovato praticamente la portiera della sua auto sfondata.

Pneumatici tagliati e finestrini rotti

Oltre ai danni riportati dalla Smart, i residenti lamentano di pneumatici squarciati e di finestrini rotti. Nel caso di una Peugeot anche dello sradicamento di uno specchietto retrovisore. Le forze di Polizia stanno indagando per cercare di individuare e prendere i colpevoli.

