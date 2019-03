Autoarticolato bloccato in via Monte Novegno a Castiglione Olona.

Autoarticolato bloccato in una strettoia

Intorno alle 10 di oggi, giovedì 14 marzo, i Vigili del fuoco della sede di Varese, sono intervenuti in via Monte Novegno, a Castiglione Olona per rimozione autoarticolato. Un veicolo pesante è rimasto incastrato in una strettoia, bloccando completamente la viabilità. I pompieri, intervenuti con un’autopompa e un’autogru, hanno sollevato il veicolo riuscendo cosi a disincastralo. Le operazioni di rimozione si sono protratte sino alle 12.30.

