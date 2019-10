Autobus contro un motorino, grave incidente ieri venerdì 25 ottobre.

Autobus contro un motorino in via per Turbigo

Un grave incidente tra un motorino e un pullman nella giornata di ieri, venerdì 25 ottobre, poco prima delle 13.30 in via per Turbigo su territorio di Castano Primo.

Lo scontro ha visto coinvolto, in condizioni gravi, un uomo di 51 anni che è finito a terra. Grande spavento tra i passanti e gli studenti appena usciti dall’istituto Torno e che si trovavano sull’autobus.

Sul posto in codice rosso, per prestare i primi soccorsi all’uomo, un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’automedica. Per capire le dinamiche dell’incidente anche la Polizia locale di Castano Primo.

Il 51enne è stato poi accompagnato all’ospedale di Legnano in codice giallo.

LEGGI ANCHE: Incidente a Castellanza: tra i coinvolti anche un bambino FOTO