Autocarro perde il carico a Cornaredo in via San Gottardo.

Autocarro perde il carico a Cornaredo

Terra e massi sulla strada, intervengono i vigili e la ruspa. Il fatto si è verificato mercoledì 8 intorno alle 15. In via San Gottardo a Cornaredo, si è verificata una dispersione di carico da un autocarro trasporto terra.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale cornaredese: gli agenti hanno chiuso l’accesso alla strada sino alle 17 per consentire le operazioni di pulizia. La viabilità è stata assicurata deviando il traffico su via Repubblica. Liberato grazie all’ausilio di una ruspa il tratto di strada, gli agenti sono ora al lavoro per cercare di rintracciare l’autore della dispersione.