Automedica fuori strada sulla Statale 36

Incidente stradale questa mattina sulla Strada statale 36: un’automedica fuori strada, poco dopo la rampa d’accesso di Briosco, in Brianza, in direzione Nord. La macchina, intorno alle 7, un’auto medica è finita fuori strada per cause ancora da accertare, rimanendo in bilico tra il guardrail e una piccola scarpata.

Sul posto i vigili del fuoco

Sul posto due APS del Comando di Milano per estrarre una persona incastrata e consegnarla alle cure del 118. Le condizioni dei feriti, tuttavia, non erano preoccupanti. I due ragazzi, una 18enne e un 28enne, sono stati trasportati entrambi in codice verde all’ospedale di Desio e di Carate Brianza.