Automezzo in fiamme ieri sera, mercoledì 21 novembre, intorno alle 18 in un cortile di Canegrate.

Automezzo in fiamme: si indaga sulle cause

Accertamenti ancora in corso per capire le cause dell’incendio di un camion parcheggiato in un cortile di Canegrate. Non si esclude l’ipotesi dell’autocombustione. La cisterna, che solitamente trasporta carburante, al momento dell’incendio era vuota. Fortunatamente non ci sono stati feriti e non si sono verificati problemi alle abitazioni limitrofi.

