Aveva rubato in una casa di San Giorgio su Legnano, 42enne di Parabiago arrestato dai carabinieri.

Aveva rubato in una casa di San Giorgio su Legnano

I carabinieri della stazione di Parabiago hanno dato esecuzione a un provvedimento che disponeva l’arresto e la detenzione in carcere. Destinatario un 42enne residente proprio a Parabiago che è stato condannato alla pena di 1 anno, 11 mesi e 29 giorni per una serie di furti effettuati negli anni scorsi.

L’ultimo colpo lo aveva effettuato in un’abitazione di San Giorgio su Legnano nel dicembre 2018. L’arrestato è stato trovato dai militari nella propria casa e, dopo essere stato accompagnato negli uffici della stazione carabinieri di Parabiago per la redazione dei verbali, è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio dove dovrà scontare la detenzione.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE