Avis Cislago è in lutto per la scomparsa del suo storico presidente Maurizio Alberti, morto stanotte a 70 anni.

Avis Cislago saluta l’amato volontario

Dopo una vita dedicata al volontariato e in particolare al sostegno della donazione del sangue, è morto stanotte a 70 anni Maurizio Alberti, storico presidente dell’Avis cislaghese. Da qualche anno Alberti aveva lasciato il suo ruolo di guida del sodalizio, garantendo però sempre la sua presenza e il suo impegno. “Ciao Maurizio, il ricordo del tuo impegno come Presidente e poi come volontario, ci guiderà nel portare avanti l’Avis, a cui hai dedicato con generoso affetto, parte della tua vita. Riposa in pace, animo buono e cordiale con tutti. Il tuo sorriso, continuerà a vivere con noi”, è il saluto pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione.

