Bagaglio abbandonato: scatta allarme bomba alla Stazione Cadorna.

Disagi per i viaggiatori che hanno preso la metropolitana questa mattina. Come riporta GiornaledeiNavigli.it, per circa mezz’ora la stazione di Milano Cadorna è stata chiusa ai pendolari, mentre le forze dell’ordine hanno fatto evacuare i passeggeri presenti sulle banchine, in attesa del mezzo.

È accaduto questa mattina intorno alle ore 8, quando Atm ha comunicato la necessità di dover chiudere la stazione, facendo saltare le fermate alle metro in arrivo. La causa è da ricondurre a un bagaglio abbandonato sulla banchina che ha suscitato timori tra i passeggeri: l’allarme bomba ha fatto intervenire immediatamente gli agenti di polizia che hanno controllato subito il contenuto del bagaglio.

La comunicazione Atm

“La stazione Cadorna è stata chiusa per permettere l’intervento delle Autorità di Pubblica Sicurezza per un bagaglio abbandonato”, ha informato Atm attraverso i suoi canali social. Per fortuna, il bagaglio era un comune zainetto: nessun rischio quindi per i viaggiatori.