Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una delle quali per soccorrere una bambina di 2 anni.

Bambina di 2 anni si sente male: non è grave

La Croce Bianca di Senago è intervenuta alle 22 in via Milano a Vittuone per soccorrere una bambina di 2 anni dopo un malore. Accertate le condizioni non gravi della piccola, i sanitari hanno deciso comunque per il trasporto in ospedale a Magenta in codice verde.

33enne in codice giallo dopo un malore

Una donna di 33 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano dalla Croce Rossa di Saronno dopo un malore accusato intorno alle 22 in via Toti a Cislago.