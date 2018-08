Bambina investita a Cascina del Sole, frazione di Bollate, è caccia al pirata della strada.

Bambina investita: i fatti

Grave incidente stradale poco dopo le 16 di martedì 28 agosto. Una bambina di 10 anni è stata investita in sella alla sua bicicletta in via Battisti lato via Monte Grappa, a Cascina del Sole.

L’auto è fuggita

Il conducente dell’auto che l’ha urtata è fuggito senza fermarsi. La piccola è stata soccorsa dall’automedica e da un’ambulanza della Sos Novate, arrivate sul posto in codice rosso. Poi le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stata portata all’ospedale Niguarda in codice giallo, con numerose escoriazioni ma non in pericolo di vita.

Caccia al pirata

Sul posto anche la Polizia locale di Bollate, che sta raccogliendo elementi utili all’identificazione del pirata della strada, scappato lungo via per Novate.

