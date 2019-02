Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio, i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Bambino di 1 anno finisce in ospedale

Alle 21.30, in via Gran Sasso a Vittuone, un bambino di 1 anno è stato soccorso dalla Croce Bianca di Sedriano dopo essere caduto. Il piccolo, dopo i primi accertamenti, è stato trasportato all’ospedale di Magenta in codice verde.

Due codici gialli

Alle 21.35 l’ambulanza di Marcallo è stata chiamata per soccorrere un 37 in via Legnano ad Abbiategrasso. L’uomo aveva abusato di alcol. Eccessivamente ubriaco è stato quindi portato all’ospedale di Magenta in codice giallo. Stessa sorte e stessa destinazione di nosocomio per un 68enne che è stato soccorso dalla Croce Rossa di Paderno dopo un malore accusato alle 21.40 in via Roma a Novate.

Altri interventi

Qualche minuto dopo le 22 a Legnano, lungo la via Saronnese, un 52enne ha accusato un malore. Sul posto la Croce Rossa di Legnano che dopo i primi accertamenti ha deciso di non trasportare l’uomo in alcun ospedale perché le condizioni erano stabili. Neanche la 53enne aggredita alle 23 in via Diaz a Olgiate Olona e soccorsa dalla Croce Rossa di Busto è stata trasportata in ospedale. Trasporto ritenuto necessario incede per un 39enne caduto intorno alle 23 in Corso Italia a Bareggio e soccorso dall’autolettiga di Marcallo con destinazione il nosocomio di Magenta.