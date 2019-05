Bambino investito, paura a Legnano.

Bambino investito in corso Magenta

Stava pedalando in sella alla sua biciclettina, quando è stato investito da un’automobile. Drammatico incidente stradale in corso Magenta domenica sera 5 maggio 2019. Mancavano pochi minuti alle 19 e il bimbo di 3 anni si trovava in sella alla sua due ruote sulle strisce pedonali all’altezza dei civico 144, a poca distanza dal Cimitero Monumentale. Per cause in corso di accertamento, proprio mentre il piccolo stava attraversando la strada, è stato urtato da una Ford Fiesta.

Trasportato in ospedale in codice giallo

Sul posto sono intervenute d’urgenza un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica, oltre agli agenti della Polizia locale. Il personale del 118 ha soccorso il bambino e l’ha trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino, mentre gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno effettuato i rilievi del caso e gestito il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

