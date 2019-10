Bambino ustionato a Cirimido nella mattina di venerdì 11 ottobre.

Bambino ustionato a Cirimido

Poco dopo le 11.30 la Croce Rossa di Lomazzo e un elisoccorso sono intervenuti in via Alessandro Volta a Cirimido per soccorrere un bambino ustionato. Il piccolo è stato trasportato immediatamente all’ospedale in codice giallo.