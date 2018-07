Le investigazioni hanno consentito di inquadrare l’episodio nel contesto di una faida in atto tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio di cocaina nei quartieri Comasina e Quarto Oggiaro di Milano.

Banda della carrozzeria di Novate incastrata dalle telecamere

Rapina, sequestro di persona, detenzione di armi. Queste alcune delle accuse nei confronti di nove persone, arrestate alle 3.00 di questa mattina dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, per la rapina a mano armata avvenuta il 12 marzo di quest’anno all’interno della carrozzeria New Car di via Boito a Novate Milanese. Indagini difficili partite grazie alle telecamere delle ditte vicino alla carrozzeria e grazie alla collaborazione di un cittadino cinese che ha riconosciuto uno degli assalitori che in passato aveva lavorato nella carrozzeria. Omertà, invece, delle persone aggredite. Indagini partite anche dopo l’incendio di una macchina di proprietà di un detenuto in semilibertà avvenuta nel posteggio esterno del carcere di Bollate. Le persone arrestate che vivono tutte nella zona tra novate milanese e bruzzano. Tra gli arrestati anche Rocco Ambrosino ex titolare della New Cars di Novate. Gli altri arrestati, tutte vecchie conoscenze delle forze dell’ordine sono 6 italiani, 1 rumeno, 1 peruviano e un giovane del Kenya.