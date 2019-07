Bareggio: i carabinieri fermano e arrestano una pregiudicata cislianese tenuta a rispettare l’obbligo dei domiciliari.

Bareggio, “evade” dai domiciliari: arrestata cislianese

Doveva trovarsi in casa per scontare i domiciliari, ma i carabinieri di Bareggio hanno trovato una cislianese classe 1950 fuori dalla propria abitazione. I fatti si sono svolti nella tarda serata di lunedì 1 luglio proprio a Bareggio. La donna, pregiudicata, M.A. le sue iniziali, deve ancora scontare la pena residua di 15 mesi per concorso in minacce aggravate. E’ stata arrestata. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE