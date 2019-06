Un gravissimo incidente, un giovane in fin di vita e un’auto pirata in fuga. Bareggio si è svegliata scossa dalla notizia del tragico incidente di ieri sera.

La vittima è grave

E’ il vicesindaco LorenzoPaietta a fare il punto: “Il primo pensiero va al ragazzo ferito. Purtroppo le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è ancora riservata”.

Bareggio, forze dell’ordine sulle tracce dell’auto pirata

Per quanto riguarda l’accaduto, “ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i soccorritori per il tempestivo intervento. Grazie alle nuove tecnologie (telecamere e varchi) sulle quali stiamo investendo e continueremo a farlo anche nei prossimi anni, siamo sulle tracce del pirata. Con il comandante della Polizia locale Riccardo Milianti e con il comandante dei Carabinieri di Bareggio Sergio Merolli, fin da ieri sera subito dopo l’accaduto, abbiamo visionato i filmati e abbiamo identificato l’auto, una Smart nera. Dopo avere travolto il ragazzo, il conducente è fuggito ad alta velocità verso Cornaredo. L’auto è intestata a un cittadino residente a Vicenza, che l’avrebbe data in uso a un altro uomo, cui le forze dell’ordine stanno risalendo in queste ore. Un ringraziamento anche a tutte le Polizie locali e alle Stazioni dei Carabinieri che stanno collaborando con la Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso, per assicurare in breve tempo alla giustizia il pirata della strada”, chiosa.