Investe ragazzino nei pressi del Carrefour di Bareggio e scappa, caccia all’auto pirata.

Investe ragazzino e scappa

Attorno alle 17.50 di ieri, martedì 17 settembre, un ragazzino bareggese di 11 anni, iniziali J.P., stava attraversando la strada vicino al Carrefour quando un veicolo diretto verso Cusago gli è passato sul piede con le ruote. L’investitore non si è fermato.

Indagini in corso

Sul posto la Polizia locale di Bareggio, che ha avviato le indagini per riuscire a rintracciare il pirata della strada.

Il ferito non è grave

E’ intervenuta anche l’ambulanza del 118, che ha portato il ragazzino in codice verde al San Carlo di Milano. Attualmente ha il piede immobilizzato ma pare non vi siano lesioni gravi.

Ancora un’auto pirata

Non è, purtroppo, il primo incidente con omissione di soccorso: a fine giugno, tra via Manzoni e via Roma, fu travolto un ciclista. L’investitore fu poi rintracciato grazie alle telecamere e denunciato.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE