A Bareggio un 19enne in ospedale per avere bevuto troppo, a Marcallo un incidente ha visto coinvolte sei persone. Questi i fatti più rilevanti della notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile.

Bareggio: 19enne ubriaco

Attorno alle 2 è stata chiamata l’ambulanza per un 19enne in stato di ebbrezza in via Giotto. Il giovane, soccorso dalla Croce Verde di San Pietro all’Olmo, è stato portato all’ospedale di Rho in codice giallo.

Marcallo: incidente, 6 coinvolti

Attorno alle 6.30, lungo la provinciale 170, scontro tra due auto. In tutto sei persone coinvolte: quattro ragazzi tra i 20 e i 21 anni e marito e moglie di 63 e 57 anni. Fortunatamente per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Cornaredo: giovane ferito in un incidente

Alle 4, in via Monzoro, un 33enne protagonista di un incidente in cui ha fatto tutto da solo. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Castano: ciclista ferito

A mezzanotte, in vicolo Tortuoso, un 37enne è caduto dalla bicicletta riportando ferite non gravi. E’ stato portato all’ospedale di Legnano.

