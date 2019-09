Bareggio, tranciano i cavi della nuova illuminazione. Ennesimo atto vandalico al parco delle 4 Elle. nella notte di lunedì 9 settembre ignoti hanno aperto il pozzetto e tranciato i cavi della corrente, facendo saltare il nuovo impianto di illuminazione e lasciando il parco al buio.

Bareggio, tranciano i cavi della nuova illuminazione

Martedì mattina, 10 settembre, il sindacoLinda Colombo e il vicesindaco Lorenzo Paietta si sono recati sul posto per accertare il danno e concordare con l’impresa l’immediato ripristino dell’impianto, che avverrà già in giornata. Paietta ha voluto rivolgere un appello ai cittadini: “Attorno al parco ci sono tante case e purtroppo non è il primo atto vandalico – ha detto -. Se qualcuno vede qualcosa di sospetto, faccia una telefonata ai Carabinieri e/o, per chi mi conosce, al sottoscritto. Evitiamo le segnalazioni su Facebook che non servono a nulla. Il nuovo impianto di illuminazione, che i residenti chiedevano da anni, ci è costato parecchi soldi: serve la collaborazione di tutti per evitare che certi personaggi, chiamiamoli così, rovinino un lavoro di mesi”.

Il commento

“Evidentemente si tratta di qualcuno che è infastidito dalla luce e preferisce il buio per svolgere determinate attività – aggiunge il sindaco Colombo -. Abbiamo già informato le forze dell’ordine e, con il loro contributo, metteremo in campo ogni azione possibile per evitare il ripetersi di queste azioni e salvaguardare la sicurezza del quartiere. Inaccettabile che di notte i delinquenti disfino la tela che faticosamente tessiamo di giorno”.