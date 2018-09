BOLLATE – Bollate e Senago giocheranno la finale per la promozione alla Serie A1 di baseball: è questo il verdetto, forte e chiaro, emerso dalle semifinali di campionato che si sono concluse nella mattinata di domenica.

Ad onor del vero, Bollate aveva sistemato la pratica già sabato sera: sul campo di casa, forte del doppio vantaggio acquisito nelle prime due partite giocate in Toscana, i bianco rossi hanno lasciato “sfogare” Grosseto in gara 3, ma hanno pigiato sull’acceleratore in quella successiva: vittoria 16-3 e “pass” per la finale messo in cassaforte.

SENAGO IMPLACABILE

Bella impresa è stata anche quella compiuta da Senago, squadra che era tornata dalle prime due partite giocate a Nettuno con una vittoria ed una sconfitta. Sul diamante di casa, i senaghesi si sono portati in vantaggio sabato sera aggiudicandosi gara 3 per 5-2 ed hanno poi chiuso i conti con i laziali, vincendo anche la decisiva gara 4, giocata domenica mattina, per 10-4.

ED ORA LE FINALI

Nel fine settimana, Bollate e Senago tornano in campo per iniziare la “serie” con in palio la promozione in A1. Bollate affronterà i Rangers Redipuglia. Avendo avuto una posizione migliore nella regular season, Bollate disputa in trasferta le prime due partite, potendo contare sul fattore campo nelle successive tre.

Cammino inverso per Senago, invece, che si troverà al cospetto della squadra vincitrice del Girone C, i Redskins Imola. Appuntamento quindi sabato e domenica al “Tosi” per le prime due sfide. La serie si trasferirà poi in Emilia per i match decisivi.