BOLLATE – Senago spera, Bollate si arrende… Il decisivo fine settimana del baseball inizia con risultati contrastanti per le due franchigie del territorio in corsa per la promozione in Serie A1.

BOLLATE, PECCATO…

Promozione che resta un sogno per il Baseball Bollate, battuto anche in Gara 3 dai Rangers di Redipuglia, giunti in al Comunale di Via Verdi col conforto dei due successi casalinghi ottenuti la scorsa settimana.

Sul campo di casa Bollate aveva una sola chance per conquistare la promozione: vincere sempre. Purtroppo però, già la terza sfida si è rivelata letale per le speranze dei biancorossi, battuti 9-3.

La sconfitta è maturata negli ultimi due turni di attacco di Redipuglia, capace di piazzare il fondamentale break di 5-0 che ha sparigliato l’equilibrio.

Un vero peccato, per Bollate, che sino alla serie con i Rangers si era reso protagonista di una splendida annata sia nella stagione regolare che nella semifinale dominata con Grosseto.

SENAGO SI REGALA UNA CHANCE

Il gran colpo della giornata è invece quello messo a segno dal Senago con i Redskins a Imola. Anche i ragazzi di Bortolomai sono partiti per l’Emilia sapendo di non poter sbagliare: sabato scorso hanno infatti perso tutte e due le partite casalinghe.

Con le spalle al muro, sabato Senago ha giocato una partita eccellente, sovvertendo i pronostici della vigilia ed imponendosi 9-2 dopo essersi trovata in svantaggio 2-0 al quinto inning.

Grazie alla vittoria, Senago torna in campo, sempre al “Tozzona” di Imola, anche domani. Ed anche domani le possibilità di errore sono ridotte a zero.

Servirà vincere la quarta sfida della serie, prevista alle 10, per regalarsi la “bella” delle 15 con in palio la promozione in Serie A1.