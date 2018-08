Lo hanno dichiarato in una nota congiunta l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera e il Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia Ezio Belleri.

La vicenda è quella del batterio killer per il quale è stata avviata una commissione d’inchiesta e i medici sono ora indagati dalla Procura come atto dovuto.

Dopo la morte del neonato lo scorso 6 agosto, altri 6 bambini sono stati colpiti dal batterio Serratia marcescens, ma i piccoli sembra stiano meglio.

In relazione al focolaio epidemico di infezione/colonizzazione da Serratia marcescens verificatosi presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ASST Spedali Civili di Brescia, si evidenzia che le condizioni dei sei piccoli pazienti, attualmente ricoverati, che hanno contratto l’infezione o sono stati colonizzati dal microrganismo sono stabili ed in graduale miglioramento, anche per quanto concerne le problematiche che ne avevano determinato il ricovero. Ricordiamo, infatti, che nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale vengono ricoverati pazienti particolarmente delicati, nati pretermine e/o affetti da gravi patologie congenite”.