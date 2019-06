Bellifemine nuovo sindaco di Malnate: uova lanciate contro la sede del Pd

Bellifemine nuovo sindaco di Malnate. Questo il risultato del ballottaggio di domenica 9 giugno 2019.

Lo spoglio dei voti del ballottaggio a Malnate avvenuto domenica 9 giugno ha segnato la vittoria di Irene Bellifemine, assessore uscente sostenuta da Pd, lista Maria Croci-Insieme e Malnate Sostenibile. Alcuni cittadini però nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno hanno tirato uova contro la sede del Pd. Il partito ha quindi deciso di commentare l’accaduto con un post sulla pagina Facebook:

“In un giorno di festeggiamenti come questo, dopo una lunga e impegnativa campagna elettorale, con un finale MERITATO, non avremmo mai pensato di dover pubblicare un post come questo.

I cittadini sono andati a votare, hanno espresso il loro parere e il risultato è stato del 54,61% di consensi per la nostra IRENE.

Questo gesto (foto) non è solo mancanza di rispetto per il Partito, per la coalizione e per Irene ma soprattutto per questi cittadini che ci hanno votato, per questi cittadini che sono andati a votare esprimendo liberamente il proprio voto.

Non è lanciando uova che si fa politica, non è lanciando uova che si ottengono risultati.

Puliremo questo gesto ignobile e andremo avanti, per la nostra MALNATE e per i NOSTRI CITTADINI, PER IL BENESSERE DI TUTTI.

UN ENORME GRAZIE A CHI CI HA DATO FIDUCIA “