Bloccato uno degli aggressori del benzinaio

Nelle prime ore del mattino la Polizia di Stato ha rintracciato e fermato uno dei due rapinatori che hanno sparato al benzinaio di Busto Arsizio ancora grave all’ospedale di Legnano: si tratta del pluripregiudicato 50enne Massimo Fattobene. E’ stato trovato in possesso di parte della refurtiva. Gli agenti proseguono nelle indagini per arrivare anche al complice.

Il plauso del Sottosegretario

Parole di elogio agli inquirenti sono arrivate dal sottosegretario all’Interno Candiani: “Davvero encomiabile il lavoro svolto dalle forze di polizia per contrastare questi gravissimi crimini. Occorre ora mettere mano alla legislazione vigente perchè soggetti così pericolosi non possano più mettere in pericolo la sicurezza e incolumità della cittadinanza. Ripristinare pene severe senza sconti per questi delinquenti è necessario per evitare che il lavoro delle forze di polizia e la credibilità delle istituzioni siano frustrati dalle troppe frequenti condizioni di sostanziale impunità”.

