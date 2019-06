Il primo cittadino ha nominato troppe donne non rispettando la quota di genere

Giunta tutta da rifare

Primo Consiglio comunale dell’era Mariapia Colombo in salita. Con quattro donne ( Maria Pia Colombo, Marzia Techiatti, Claudia Garavaglia ed Emilia Garavaglia) e un uomo ( Marco Sola), la giunta presentata il 13 giugno, giorno dell’insediamento, non rispetta la quota di genere. La puntualizzazione presentata dai quattro consiglieri della minoranza del Melograno aveva avuto in precedenza un altro grave intoppo. I due leghisti all’interno della maggioranza avevano dichiarato la loro astensione nella votazioni. Ferdinando Rodella e Giorgio Zarinelli reclamavano un assessorato, mai concesso dalla sindaco. Richiesta la sospensiva del punto, a favore hanno votato solo in quattro. Quindi il Consiglio è continuato fino alla fine, ma il rilevante problema giunta, aperto su i due fronti rimaneva. In questi giorni si attendono notizie su i nuovi componenti.