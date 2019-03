Bestemmiare è reato: imprecazione compare sul muro di Rho Fiera

Bestemmiare è reato. Chi offende o oltraggi Dio in pubblico rischia una multa da 51 a 309 euro. Imprecare è quindi un illecito amministrativo.

Una lettrice di Settegiorni, Maria Giovanna Lagonigro, vuole denunciare un accaduto. A Rho Fiera, infatti, lunedì 4 marzo 2019, sul muro della stazione è comparsa un’imprecazione a caratteri cubitali (nel vero senso della parola). Per chi non lo sapesse sulla parete a sfondo giallo, girando i cubi di cui è composta, ognuno può scrivere quello che vuole. Così uno o più ignoti hanno deciso di scrivere una bestemmia. La nostra lettrice si è sentita toccata dall’accaduto e ha tenuto a riferirci:

“Io voglio che questa parete venga rimossa immediatamente perché non è possibile che in un momento di odio e razzismo come questo ci siano persone che possano scrivere quello che vogliono liberamente. Dovrebbero essere puniti coloro che hanno fatto questa scritta, basterebbe visionare le telecamere”.