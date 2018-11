Biblioteca chiusa a Legnano per consentire ai colleghi di dire addio a Cristina Dall’Orto.

Biblioteca chiusa dalle 11.30 alle 13.30

Oggi, venerdì 30 novembre, i colleghi della Biblioteca Civica Augusto Marinoni si uniranno per dare l’ultimo saluto a Cristina Dall’Orto, bibliotecaria competente e solerte, per oltre 20 anni prezioso punto di riferimento per migliaia di lettori. Il servizio pertanto resterà chiuso dalle 11.30 alle 13.30. Il funerale laico è infatti in programma per mezzogiorno al centro sociale Pertini-Il salice di Mazzafame.

Una perdita dolorosa per la città

Una perdita dolorosa per la città. A Legnano e in tutta la zona Cristina era conosciutissima, oltre che per il suo lavoro a contatto con il pubblico, anche per il suo impegno in politica e nel volontariato, come raccontato su Settegiorni Legnano- Alto Milanese in edicola.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la dolorosa perdita.