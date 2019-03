Bimba di un anno intrappolata in auto a Legnano, arrivano i pompieri.

Bimba di un anno intrappolata in auto davanti alla materna

Attimi di apprensione in via Colombes per una lattante di 11 mesi rimasta intrappolata nell’auto della madre. E’ successo poco prima delle 16 di lunedì 25 marzo 2019 davanti alla scuola materna Anna Frank. La piccola, seduta sul suo seggiolino, è rimasta chiusa nella Fiat Punto dei suoi famigliari, probabilmente per un malfunzionamento della chiusura centralizzata.

I Vigili del fuoco aprono la portiera con tecnica da scassinatore

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di via Leopardi, i carabinieri e un’automedica. Nel giro di pochi minuti i Vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la portiera senza danni con una tecnica da scassinatore.

