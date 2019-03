Bimba ferita a scuola, dopo la terribile notizia prende parola anche Rifondazione Comunista Magenta, che chiede un tavolo di discussione tra Comune e Regione per creare nuovi asili pubblici.

Bimba ferita a scuola, Rifondazione: “Esprimiamo rammarico”

“Abbiamo appreso con profondo rammarico del ferimento della bambina nell’asilo di Magenta a seguito del crollo di un vetro che le si è frantumato sulla mano – scrivono in una nota i rappresentanti di Rifondazione Comunista di Magenta – Esprimiamo vicinanza alla famiglia, una delle tante del magentino che lavorano, hanno figli e ripongono nella scuola le normali aspettative che tale istituzione dovrebbe garantire: luoghi di crescita, a norma e protetti”.

Il problema dei tagli alla scuola pubblica

Rifondazione, a nome di Manuel Vulcano e Sara Mastronicola, continua ponendo l’attenzione sui tagli alla scuola pubblica. “Non siamo interessati a mettere alla gogna l’Amministrazione attuale – scrivono – ma a chiamare in causa tutti quanti hanno concorso negli anni a tagliare la scuola pubblica e finanziare quella privata. Questi tagli si traducono in manutenzioni scarse, scadenti e risultati pericolosi. Intanto le liste di attesa per l’accesso dei bimbi negli asili sono elevatissime e ci sono quasi un centinaio di famiglie con figlie e figli a casa che non trovano posto”.

“Aprite un tavolo di discussione”

Poi terminano con la loro richiesta: “Chiediamo sia presto fatta luce su questo drammatico episodio, (purtroppo non isolato in Italia), e che si apra un tavolo di discussione tra Comune e Regione Lombardia per avviare nuovi asili pubblici con strutture a norma e all’avanguardia. Siamo stufi di sentire che le strutture già attive soddisfano le domande della cittadinanza. Non è vero. Vogliamo asili pubblici e sicuri”.

