Simona Dall’Acqua è ancora in coma in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Bimbi uccisi dal treno: ancora grave la mamma

Bimbi uccisi dal treno a Brancaleone, in Calabria: è ancora grave la mamma. Simona Dall’Acqua, infatti, non ha più ripreso conoscenza dopo l’incidente in cui hanno perso la vita i due figli. Giulia, detta Gilla, di 6 anni, e Lorenzo, di 12 anni. La donna si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Una terribile tragedia

Una terribile tragedia ha coinvolto una famiglia da poco residente ad Albairate. Mercoledì 8 agosto, a Brancaleone, località marittima della città metropolitana di Reggio Calabria, in Calabria, due bambini di 6 e 12 anni hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un treno in corsa. I due fratellini Pipolo, Giulia (detta Gilla), di 6 anni, e Lorenzo di 12, si trovavano in località San Giorgio quando sono stati investiti da un treno in transito sulla linea tonica tra Brancaleone e Locri mentre attraversavano i binari.

Albairate dichiara il lutto cittadino

Intanto, proprio nella mattinata di ieri, il sindaco Giovanni Pioltini ha decretato il lutto cittadino per la morte dei due fratellini. E la Parrocchia, in attesa dei funerali dei piccoli, ha disposto che tutte le messe del weekend siano a suffragio di Giulia e Lorenzo.