La perdita di Gilla e Lorenzo coinvolge tutti noi in quanto il futuro del nostro Paese sarà più « povero » senza di loro.

Lorenzo era un ragazzo che aveva iniziato il suo percorso nella scuola « media », Gilla era una « grande » della scuola dell’infanzia, ma era una bimba « speciale » e aveva necessità di un’attenzione « speciale ».

L’augurio è che in questo momento siano in « cieli e terra nuova ».

La mamma attualmente versa in condizioni molto critiche e Dio solo sa cosa sia meglio per il suo futuro.

L’invito che mi sento di rivolgere a tutti è di essere sempre più « consapevoli » che :

la vita va vissuta giorno per giorno, ricordando il « passato », pensando al « futuro » ma vivendo con intensità il « presente ».

Luciano Giorgi