Bimbi uccisi dal treno in Calabria: il cordoglio di Albairate

“L’Amministrazione Comunale e la cittadinanza si uniscono, nel dolore, ai famigliari per la tragica morte, nell’incidente ferroviario in Calabria, diGiulia e Lorenzo Pipolo residenti nel nostro Comune”. Incredulità e cordoglio sono, in questi giorni, gli stati d’animo degli Albairatesi dopo aver appreso la notizia della morte dei due dei tre figli della 49enne Simona Dall’Acqua residente in Comune e in vacanza col compagno nel meridione. Il Comune ha proclamato con delibera il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta e tanta amarezza. L’incidente è avvenuto poco lontano dal sottopasso della stazione locale. Sottopasso che, per le condizioni in cui versa e per la dislocazione, non è sempre usato dai bagnanti.

