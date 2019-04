Bimbo di 2 anni aggredito da un cane, è accaduto a Cerro Maggiore.

Bimbo di 2 anni aggredito da un cane

Si trovava con un familiare nell’area verde tra le abitazioni di via Dell’Acqua, a Cerro Maggiore. Poi all’improvviso quel cane che lo ha morso. Momenti di paura quelli che si sono vissuti questo pomeriggio, lunedì 1 aprile 2019, nel parchetto cittadino. Erano circa le 14.15. Nel giardinetto vi era una ragazza col suo cane al guinzaglio. Ma l’animale le è sfuggito di mano andando verso il bimbo, che è stato fatto cadere. Il cane abbaiava, il piccolo ne è rimasto spaventatissimo. Chi era presente in quel momento non ha perso tempo e ha lanciato la richiesta di aiuto.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, insieme a loro anche una pattuglia della Polizia locale. Per fortuna, per il bimbo nulla di grave: il piccolo ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato portato, in codice verde, al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza .

