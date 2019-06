Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, i soccorritori sono intervenuti per prestare cure ad un bimbo di 2 anni.

Bimbo di 2 anni si sente male: portato in ospedale

Intorno alle 22.46 i soccorsi sono interventi in piazza mercato a Legnano per prestare cure ad un bambino di 2 anni che si è sentito male. Il piccolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino.

Aggrediti due giovani

Qualche minuto dopo le 22 due giovani di 23 e 25 anni sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Legnano. I ragazzi avevano subito un’aggressione poco prima in via Giolitti a Legnano. Dopo i primi accertamenti sul posto i soccorritori hanno accompagnato i giovani al nosocomio di Castellanza.

