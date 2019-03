Bambino investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 marzo 2019, a Aprica (Sondrio). L’incidente è avvenuto poco prima delle 18.

Bimbo investito ad Aprica

Bimbo di 9 anni di Milano investito. E’ successo in via Roma all’altezza del civico 114 ad Aprica. Secondo le prime informazioni trapelate il giovane sarebbe stato travolto dall’auto del padre. Il veicolo, una volta parcheggiato dal genitore sceso per una commissione, si sarebbe mosso per il mancato azionamento del freno a mano. Il ragazzino, spaventato e da solo sul mezzo, nel tentativo di scendere è rimasto sotto una ruota. Le condizioni del piccolo ferito sono apparse subito preoccupanti ai primi soccorritori ed è stato richiesto l’intervento dell’elicottero.

Soccorsi in codice rosso

Dopo le prime cure sul posto, il bimbo è stato portato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni.