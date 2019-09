Il Castello Visconteo Sforzesco di Novara si prepara a ospitare la terza edizione di BioBene: un intero weekend, 27-28-29 settembre, dedicato al Biologico e al Naturale. Due piani e ampi cortili interni ospiteranno aziende e operatori.

BioBene: ecco cos’è

BioBene abbraccia moltissime tematiche, che il pubblico potrà vivere in prima persona, acquistando cibo biologico e naturale, e soprattutto entrando in contatto con le aziende che offrono prodotti e servizi, per vivere una vita sana in armonia con il proprio corpo e nel rispetto dell’ambiente.

Alimentazione biologica, Green Lifestyle e Cura del corpo, questi gli argomenti trattati in un luogo dove entrare in contatto con il mondo del biologico e del naturale a 360°.

La fiera ha l’obiettivo di far conoscere sempre di più questo settore, in crescita negli ultimi anni, sensibilizzando sempre più persone ad avvicinarsi al mondo dei prodotti bio e naturali, garanzia di sicurezza alimentare, e all’eco-sostenibilità.

Aziende da tutta Italia

Una tre giorni in cui il pubblico, con un ingresso gratuito, potrà avere l’opportunità di conoscere produttori ed aziende provenienti da tutta Italia, che con passione e tenacia presenteranno le particolarità ed il valore del loro lavoro per un’offerta differenziata di prodotti biologici e non solo.

Con il patrocinio e la collaborazione di: Comune di Novara, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Atl Turismo, ASSA, Fondazione Castello, Radio Onda Novara. Nell’elegante corte del Castello Sforzesco verrà allestita un’area ristoro, con ottimo cibo di qualità servito con materiale foodservice compostabile, non mancherà l’intrattenimento con buona musica e allestimenti curati nei minimi dettagli, venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 23.

Sezioni e orari

Ci saranno le sezioni Expo (area espositiva, presentazione e vendita prodotti biologici e naturali), Meeting (conferenze), Bimbobio (area dedicata ai bambini con laboratori creativi e sensibilizzazione sul tema) e area food. L’esposizione sarà aperta venerdì dalle 15 alle 20, sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19.30. L’ingresso è gratuito. Per info, www.biobenefestival.it.

