Blitz al Woodoo Fest: nel corso della nottata appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, con il particolare contributo dei militari della Stazione carabinieri di Cassano Magnago, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio in occasione della nota manifestazione musicale “Woodoo Fest”, che si svolgeva all’interno dell’area feste del comune di Cassano Magnago.

Blitz al Woodo Fest: maxi controllo

Il servizio è stato svolto con il supporto dei Reparti Speciali dell’Arma, e in particolare il nucleo cinofili Casatenovo; il nucleo carabinieri ispettorato lavoro di Varese e il nucleo antisofisticazione e sanità di Milano. L’attività di controllo, svolta sia mediante verifiche all’interno dell’area che attraverso posti di blocco lungo le vie di accesso all’evento, ha consentito di sospendere l’attività commerciale di tre aziende operanti all’interno dell’area per la somministrazione di bevande e generi alimentari: personale specializzato avrebbe infatti riscontrato violazioni della vigente normativa igienico sanitaria che, anche in ragione della complessità e rilevanza delle irregolarità riscontrate, risultano in via di completa ed esatta definizione.

Lavoratori irregolari

Il controllo ha anche consentito di rilevare la presenza di 20 lavoratori irregolari: i primi accertamenti svolti da personale dell’ispettorato del lavoro sembrano ricondurre tali soggetti alla medesima associazione organizzatrice dell’evento che, per quanto inizialmente emerso e tuttora in fase di verifica, avrebbe attribuito il carattere di volontario a soggetti in realtà svolgenti vere e proprie mansioni lavorative.

Droga e alcol

E’ stata anche effettuata una completa ispezione con le unità cinofile del campeggio provvisorio adiacente all’area della manifestazione durante la quale sono stati rintracciati 4 soggetti, tutti maggiorenni ma non ancora ventenni, trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale del tipo hashish e marijuana. Sono poi state deferite in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica due persone: una donna 40enne di Gallarate, nei cui confronti si procedeva anche al sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca essendo risultato il tasso alcolemico superiore al quadruplo del massimo consentito e una 50enne di Tradate. Sono state poi contestate tre violazioni di natura amministrativa, per guida in stato di ebrezza, con relativo ritiro della patente di guida (tasso alcolemico superiore al limite consentito ma inferiore allo 0,8 l\s).

Intervenuta anche la Siae

Infine, il personale della Siae, intervenuto in supporto ai militari della locale Stazione Carabinieri, sta verificando anche l’aspetto legato al rispetto del limite numerico di pubblico consentito dalle concessioni autorizzative dello specifico evento (che da una prima verifica pare sia indicato – il limite – in 700 persone); anche rispetto a tale verifica sono in corso ulteriori accertamenti – soprattutto documentali – da parte degli organi di competenti. Nel corso del servizio sono stati controllati complessivamente 109 soggetti, 43 autovetture e 14 attività commerciali temporaneamente operanti all’interno dell’area dell’evento. Le posizioni e le vicende rilevate verranno ora poste al vaglio delle Autorità Giudiziaria ed amministrativa.

